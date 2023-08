PROOVI JÄRELE ⟩ Geniaalne nipp, kuidas supermarketis väikelapse jonnihooge vältida

Lapsevanemad, kes on poekülastuse ajal lapse jonnihooga rinda pidanud pistma teavad, kui väsitav, kurnav ja tüütu see on. Nuttev väike inimene, kes kärus istub, tekitab süümepiinu ja segab teisi. Üks isa aga leidis probleemile nii nutika lahenduse, et TikTok on jalust nõrgaks löödud: kuidas keegi varem selle peale pole tulnud?