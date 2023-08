Seedehäirete üle kurtnud naine sai paraja ehmatuse osaliseks

Inglismaalt Biddulphist pärit elanik pidas enda arvates võitlust seedehäiretega, kuid mõne tunni pärast sünnitas ta ootamatult kaksikud.

Selgus, et 34-aastane Lucy Shaw oli 30. nädalat rase, kuid ta polnud ise sellest teadlik. Naine arvas, et tugeva kõhuvalu põhjuseks on seedehäired. Mõne tunni pärast muutus valu väljakannatamatuks ja Shaw helistas oma emale. Ema tuli tütre juurde ja helistas kohe kiirabisse.

Samal ajal kui ema telefonis olukorda kirjeldas, arvati, et naine võib tõenäoliselt rase olla ning sünnitustegevus on alanud. Mõne minuti pärast sündiski poiss. Parameedikud saabusid 15 minutit hiljem. Selgus, et Shaw ootas kaksikuid ning arstid aitasid ka teise lapse edukalt ilmale tuua.

Naine ja tema pojad viidi haiglasse. Kuna kaksikud sündisid enneaegselt, vajasid nad hingamisel abi, samuti oli nende kehatemperatuur väga madal ja mõlema verenäidud oli korrast ära. Lisaks oli neil madal vererõhk, vahendab The Sun.