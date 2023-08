«6000 eurot, see on minu jaoks suur raha. Sellel summal on minu jaoks elu hind,» kirjutab maksavähki põdev Marek Kalmus. Selleks, et raviga kiiresti pihta hakata, palus endine kulturist heade inimeste abi. Mees avaldas nüüd, kuidas tal annetuste kogumisega läinud on.