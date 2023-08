Hea juuksur on kuldaväärt ja naised on selles suhtes väga truud. See lõõgastav ja mõnus iluprotseduur pühib vähemalt mõneks ajaks peast argimured ja hiljem vaatab peeglist vastu täiuslik kaunitar. Aga mis on need asjad, mille eest juuksur tänulik pole vaid hoopis kurvastab, solvub või pahandab?