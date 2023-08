VIDEO ⟩ Küünetangide salafunktsioon, mida paljud ei teadnud

Küünetangid on loodud spetsiaalselt maniküüri ja pediküüri tegemiseks ning isegi küünenaha eemaldamiseks. Eriti mugav on nendega lõigata just laste küüsi, sest tangide tera naksab ideaalse sirge joone.

Selgub, et kõikidel küünetangidel on spetsiaalne kaitsemehhanism, et selliseid ebameeldivaid olukordi ei juhtuks. Kuid ilma TikToki videota poleks miljonid inimesed seda teada saanudki! Kas sina teadsid, et lisaks sellele, et sa keerad küünetangid küll kinni, saab terad veel ka erilisel viisil täielikult sulgeda?