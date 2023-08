LÕUALOTT HÄIRIB? ⟩ Neid harjutusi tehes, saad sellest lahti kuu ajaga!

Topeltlõug on tavaline nähtus, kui teie lõua alla moodustub rasvakiht. Seda seostatakse sageli kaalutõusuga, kuid selle põhjuseks võib olla geneetika või vananemisest tingitud lõtvunud nahk. Siin on neli harjutust, mis võivad aidata tugevdada ja toniseerida lihaseid ja nahka just selles piirkonnas. Kui pole teisiti näidustatud, korrake igat harjutust mitu korda päevas.