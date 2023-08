Just nii mitu päeva tuleb oodata, enne kui pesed pead pärast juuksuriskäiku

Kui sa oled veetnud pikad tunnid juuksuritoolis, et saada täiuslik juuksevärv, siis tahaks, et see mõnda aega ka püsiks (kui loed seda juuksuri juures, siis tervitused sulle!). Siinkohal saabki oluliseks see, mida sa teed, kui oled salongist lahkunud. Allpool on kirjas levinumad vead, mida inimesed kipuvad tegema.