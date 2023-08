ŠOKISEISUND ⟩ Koolireisil sünnitanud tüdruk pani toime mõtlemata teo

Tais Narathiwati provintsis viibis klass viibis parajasti koolieksursioonil, kui tüdrukul bussis sünnitustegevus algas. Tema klassivend märkas, et tüdruku iste oli verega määrdunud ja ta pöördus abi saamiseks õpetaja poole. Õpetaja, oletades, et koolitüdrukul on menstruatsioon, soovitas neiul tualetti külastada, kui buss tanklas peatub.