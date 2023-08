VALI OMA KIISU ⟩ Lisaks rahvusvahelisele kassipäevale, tähistatakse täna ka üht teist olulist päeva

Rahvusvaheline naiste orgasmi päev on 2006. aastal Brasiiliast alguse saanud sündmus, mida peetakse iga aasta 8.ndal augustil. Päeva hakati tähistama pärast nõunik José Arimateia Dantas Lacerda vastu võetud seadust, mis käsitleb naiste seksuaaltervist rahvatervise küsimusena. Pärast mitmete uuringute tegemist, mõistis Dantas, et naised ei olnud oma seksuaalsusega rahul ja neil oli raske orgasmini jõuda. Asja edasiseks uurimiseks korraldati küsitlus, milles jõuti järeldusele, et olukord pidi muutuma, sest sellest oli nüüd saanud «rahvatervise küsimus». Algatus läks levima ja see võeti lõpuks vastu 8. augustil 2006 kui ülemaailmne rahvusvaheline naiste orgasmipäev...või nagu me seda veel kutsume: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev.