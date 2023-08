Kolm piirkonda, kuhu esimesena kortsud tekivad ja mida ette võtta

Silmad

Kortsud tekivad kiiremini sinna, kus nahk on õhuke. Silmaümbrus on üks õhemaid kogu kehal. Samuti väljendame me end silmade kaudu palju, mis tähendab, et sealne nahk liigub pidevalt. Vanusega on vähem kollageeni ja elastiini, mis tähendab, et nahk ei taastu kortsutamisest enam nii ideaalselt.

Mida teha?

Silmaümbruse osas on raske midagi ette võtta, sest see on väga tundlik piirkond. Kasuta ainult silmakreeme, sest need on spetsiaalselt selle naha jaoks loodud.

Otsi oma silmakreemist selliseid koostisosi:

Peptiidid, hüaluroonhape, kofeiin

Käed

Käed saavad meil hirmsasti vatti, sest puutuvad kokku UV-kiirte, ärritavate ainete, kuuma ja külma vee, kuivatava seebi, saaste jms. Pole ime, et käed on üks esimesi kohti, kus vananemisilmingud välja paistavad.

Mida teha?

Reaalsus on see, et me ei saa kaitsta oma käsi kõige eest, millega me iga päev kokku puutume. Seega on teie parim viis neid hooldada toitvate kätekreemidega.

Otsi neid koostisosi:

Postbiootikumid, CoQ10, kaeraõli

Kael

Kortsud kaelale tekivad paljudel samadel põhjustel: UV-kiirgus, saaste ja teised keskkondlikud tegurid. Kuid mitte ainult – ka tänapäevane haigus, kus me pidevalt ninapidi mõnes seadmes oleme. Nutikael – see jubeda nimega nähtus on juba 20–30-aastastel inimestel.

Mida teha?

Kaela nahk on õhem, nii et tuleb olla kreemidega ettevaatlik, vahendab MindBodyGreen.

Otsi neid koostisosi: