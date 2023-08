Hollywoodi komöödiatäht Rebel Wilson pulmade ootuses: «Peame kaaslannaga ikka kompromisse tegema»

«Rääkisime enne kohtumist nädalaid telefonis. Ja see oli väga hea viis üksteist tundma õppida,» ütles Rebel People väljaandele . «See oli selles mõttes natuke vanakoolilik — väga romantiline. Ma arvan, et enesehinnangu leidmise protsessi läbides olen aru saanud, et suhtes võrdsete partneritena ennast tunda on ülimalt oluline.»

«Olen uhke, et teatan oma esimese lapse Royce Lilliani sünnist, kes sündis eelmisel nädalal surrogaadina 💗 Ma ei suuda isegi kirjeldada seda armastust, mis mul tema vastu on, ta on ilus ime! Olen igavesti tänulik kõigile, kes on sellega seotud olnud (teate, kes te olete), seda on tehtud aastaid...kuid eriti tahtsin tänada oma imelist surrogaati, kes teda kandis ja sellise armu ja hoolitsusega sünnitas. Aitäh, et aitasite mul luua oma pere, see on suurepärane kingitus. PARIM kingitus!!Olen valmis andma väikesele Roycie'le kogu selle armastuse, mida on võimalik ette kujutada. Ma õpin kiiresti… suur lugupidamine kõikidele emadele! Uhke on olla teie klubis.»