Soome toitumisnõustaja Anette Palssa ütles, et niimoodi mõtlevad paljud inimesed, kuid just näkside välja rookimise tõttu võivad söögikorrad liiga suureks paisuda. Või terve õhtu möödubki süües, sest näljavõlg on väljakannatamatult suureks kasvanud.