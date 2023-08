FOTOD ⟩ Vähki põdev Marek Kalmus: arstid ütlesid, et peaksin juba surnud olema

«Öeldakse, et häda ajab härjagi kaevu ja see häda on minu puhul tänaseks juba tõesti suur,» alustab kolmekordne maailmameister Marek Kalmus Facebooki postitust.

Marek Kalmuse toitumis- ja treeningkavade abil on paljud Eesti naised ja mehed end vormi ajanud ning just tänu tema juhendamisele on nii mõnigi sportlane tippu jõudnud. Nüüd vajab ta aga heade inimeste abi, et enda tervis päästa.

«Nii mõnigi on taibanud, et põen juba mõnda aega rasket haigust, mis on endisest minust jätnud järgi vaid haleda varju,» jätkab ta ja lisab, et see on tema jaoks elu ja surma küsimus.

Kuid mis siis juhtus?

«Asi algas 2020 koroonaga. 2021 pôdesin kolmandat korda koroonat. Peale seda kadus igasugune söögiisu. Kaal kukkus kiiresti,» ütleb Marek, kes on tänaseks 27 kilogrammi lihasmassi kaotanud.

Foto: Erakogu

«Kui lõpuks, kaks kuud tagasi, Tartu Ülikooli Kliinikumis maksabiopsia tehti öeldi, et ma peaksin juba surnud olema,» ütleb ta kõhedust tekitavalt. Marekile pandi diagnoosiks neljanda astme maksavähk.

«Ma küsisin neilt, mitu inimest nad on suutnud selle diagnoosiga terveks ravida, siis nad ei vastanud mulle midagi,» ütleb ta. Marek palus oma dokumendid ja lahkus haiglast enda vabal soovil.