KAS TEADSID? ⟩ Miks on aluspükstes väike taskuke?

Hingavuse tagamine

Väike lisakangatükk tagab hingavuse ja niiskuse ärajuhtimise. Kui põik on õmmeldud aluspüksidesse, õmmeldakse sisse ainult üks pool, jättes väikese tasku otse teie tundliku piirkonna kohale. Kinnitus tagab hingava ja niiskust imava kihi, mis hoiab teie tundliku ala kuivana, jahedana ja ventileerituna. See mitte ainult ei muuda teie aluspesu palju mugavamaks, vaid aitab ka vältida ärritust ja infektsioone.

Tagab mugavuse

Pikendab aluspesu eluiga

Tasku ei paku mitte ainult mugavust, vaid aitab ka teie aluspesu kasutamisiga pikendada. Kuna tegemist on täiendava kangatükiga, tugevdab see jalgevahe piirkonna osa, muutes õrnemad kangad vähem kahjustavaks. See lisakangatükk aitab kaitsta ka aluspesu põhimaterjali plekkide või kulumise eest.