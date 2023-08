PÕNEV TEADA ⟩ Kate Middleton kasutab erilist nippi, et vältida avalikkuses märkamist

Kuulus on keeruline olla — ei saa käia avalikes kohtades ilma, et keegi sind ära ei tunneks. Kuid kõik me oleme inimesed ning soovime teha privaatselt omi asju. Avaliku elu tegelased on välja mõelnud ka omad nipid, kuidas käia avalikes kohtades nii, et ei pea muretsema, et iga teine teeks pilti ja küsiks autogrammi. Tina Brown, endine Vanity Fairi toimetaja, jagas saladust oma raamatus The Palace Papers, mis nippi kasutab Briti kuningakoja liige Kate Middleton avalikes kohtades üksi käimiseks.