Talunik tegi oma naisele 50. pulma-aastapäeva puhul imearmsa üllatuse

«Tähistame oma 50. pulma-aastapäeva 10. augustil ja mida üks mees kingib oma tüdrukule selle puhul? Mõtlesin selle üle palju ja talle on alati meeldinud päevalilled, nii ma arvasingi, et see on päevalillede istutamise aasta,» ütles Wilson väljaandele ABC News.

Wilsonid on koos olnud keskkoolist saati ja Lee Wilson ütles, et nad läksid esimene kohtingul rulluisupeole ning ta teadis kohe, et naine on see õige.