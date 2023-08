Gastroenteroloog Supriya Rao sõnul ei too tühja kõhuga kohvi joomise harjumus tervisele kaasa küll tõsiseid tagajärgi, kuid see võib esile kutsuda ebameeldivaid kõrvetisi ja kõhuvalu.

Arst selgitas väljaandele Huffpost, et ebamugavustunne on tingitud sellest, et kohvis on pH-tase kõrgem kui maos. Lisaks stimuleerib kofeiin gastriini (maosekretsiooni ergutav hormoon) tootmist. Enamasti ei mõjuta see enesetunnet, sest magu tuleb happesuse suurenemisega kergesti toime, kuid mõnel juhul võivad siiski tekkida ebameeldivad sümptomid, nagu kõrvetised, puhitus või valulikkus.