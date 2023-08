PROOVI JÄRELE ⟩ Uus ilutrend – Oppenheimeri põsesarnad vallutavad koos Barbie-roosaga suve

Kui vaadata Cillian Murphyt, on tema luustik üks esimesi asju, mida märkad, kuid tema niigi silmapaistvad põsesarnad on «Oppenheimeris» veelgi rohkem esile toodud. Murphy jumestuskunstnik Gareth Bromell avaldas, et Murphy ekstra skulptuurse näo saladus oli Tom Fordi Soleil Glow Bronzer, mis on näiteks kaubamaja ilumaailmas 75 euro eest saadaval.