KEEGI POLE KAITSTUD ⟩ Modell Bella Hadid võitleb eestlaste hulgas levinud haigusega

Aprillis postitas Hadid TikTokki video, milles ta jagas, et maadleb raskete terviseprobleemidega, sest rohkem kui kümme aastat tagasi põetud puukborrelioos hakkas peale juurekanali ravi talle taas muresid tekitama. 6. augustil kinnitas naine Instagramis, et fännide spekulatsioonid on õiged ning ta on tõesti viimasel ajal tervise tõttu avalikust elust eemal olnud, kirjutab Vogue.

Ta kirjutas, et kuigi ta on soovinud olla tubli ja üritanud nii ennast kui ka oma lähedasi uhkeks teha, on tema haigus aja jooksul ainult halvenenud ning tal oli vaja puhkust võtta. Naine tunnistas, et tema ümber on palju armastavaid inimesi ning ta on väga õnnelik kõikide võimaluste üle, mida elu on talle pakkunud, kuid tal on olnud selle üle raske rõõmu tunda, sest puukborrelioos on teda väga haigeks teinud.

Modell kinnitas, et ta on ligi aasta aega ennast intensiivselt ravinud ning tunneb ennast nüüd üsna tugevalt. Ta jagas, et pikalt tervisele keskendumine on teinud temast uue inimese ja ta on rahul sellega, kuhu ta jõudnud on. Enda toetajatele kirjutab naine lohutuseks, et kõik raskused lähevad ajapikku kergemaks.

Naine rõhutas oma värskes postituses ka seda, et raske teekond, mille ta oma tervise parandamiseks on läbi teinud, on lõppkokkuvõttes olnud positiivne. Ta tänas kõiki ettevõtteid ja toetajaid, kes on raskel ajal temasse mõistvalt suhtunud ning sõnas, et ta naaseb moelavadele siis, kui ta on selleks valmis.

Hadidil diagnoositi puukborrelioos 2012. aastal ning koos temaga jäid haigeks ka naise vend Anwar ja ema Yolanda. 2022. aasta aprillis rääkis modell Vogue'i kaaneloos oma võitlusest haigusega, samuti paljastas ta, et on kogenud pikki depressiooni ja ärevuse perioodide.