NAINE KÜSIB ⟩ «Mu sõbrad ei laigi mu Facebooki postitusi, aga teiste omi laigivad. Kas nad ei austa mind?»

«Mu sõbrad ei ole juba kaks aastat ühelegi mu postitusele laiki pannud ja ma olen hakanud nende eheduses kahtlema,» alustas murelik naine enda lugu. 41-aastane naine avaldas, et tal on olnud terve elu raskusi sõprade leidmisega, kuid last kooli viies on ta mõnede teiste emadega suhtlema jäänud ja kontakte vahetanud. Sõbrannad on laste kõrvalt aeg-ajalt kokku saanud ja naine tunneb, et nende vahel on siiras sõprus olnud.