USA kiitis heaks esimese sünnitusjärgse depressiooni tableti

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas, et zuranoloon, mida müüakse kaubamärgi Zurzuvae all, on heaks kiidetud üks kord päevas manustatavate pillidena kahe nädala jooksul. Seni oli sünnitusjärgse depressiooni (PPD) ravi saadaval ainult intravenoosse süstina, vahendab BBC.