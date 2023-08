Tuubi kõige naiselikum kandmisviis on minikleidi või seelikuna ja kes proovinud, see teab: see kaunistab võrdselt nii kribusid kui kurvikaid. Erkroheline tuub Chachacha.

Enamik moerõivaid on tehtud peenikestele! Jah, võime öelda, et see pole tõsi, aga paraku siiski on. Leida moemerest asju, mis ühtviisi austaks igasuguse kehakujuga kandjat, on tükk tööd. Üks niisugune on tuub: Eestis loodud, keha kallistav seksikas rõivas, mis näeb lopsakatel kurvidel isegi kaunim välja.