MEHE MURE ⟩ «Naine hakkas minult seksi eest raha küsima, kui sai teada, et käisin seksitöötaja juures»

«Hiljem sain teada, et asi on selles, et külastasin ühe korra seksitöötajat,» tõdes mees. Paar oli selleks hetkeks abielus olnud 25 aastat ja mehel tekkisid esimest korda erektsiooniprobleemid. Mees otsustas seksitöötaja palgata, et saada aru, kas asi on temas endas või tema abikaasas. Mehe sõnul tegi ta kohutava vea, sest nüüd soovib mehe enda naine saada iga vahekorra eest umbes 150 eurot.