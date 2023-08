Ehmatav põhjus, miks ei tohiks silmi hõõruda

Sarvkest, mis on kõige välimine lääts, reguleerib silma siseneva valguse hulka. Terve sarvkest on täiusliku nägemise jaoks ülioluline. Silmade hõõrumine aga rikub sarvkesta pinda, lõhustades kollageenkiudude võrgustikku. Aja jooksul muutub sarvkest õhukeseks ja hakkab kuju muutma. Enamikul juhtudel moodustab see koonuse, mida nimetatakse keratokonuseks. Kuigi seda seisundit seostatakse tavaliselt geneetika, silmahaiguste ja tugeva stressiga, tekib mõnel patsiendil keratokonus ka pideva silmade hõõrumise tõttu.

Kui silmas on tolmu ja pisikesi võõrkehi, võib silmade hõõrumine need osakesed sarvkesta vastu suruda. Hirmutav on see, et inimene ei tunne nende osakeste karedat ja abrasiivset olemust. Mikroosakeste edasi-tagasi liikumisest tulenevad mikromarrastused silma pinnal ei ole valusad ega ärritavad. Silmade pidev hõõrumine põhjustab sarvkesta kriimustusi, mis aja jooksul süvenevad. Esialgu võib kriimustatud sarvkest põhjustada silmade punetust, vesistmist ja valgustundlikkuse suurenemist. Kui aga kriimustused süvenevad, nakatub sarvkest ja tekib armkude. Nagu arvata võib, põhjustab sarvkesta armkudede moodustumine nägemishäireid.