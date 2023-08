PANE TÄHELE ⟩ Põhjused, miks sul varbaküüned kipuvad sisse kasvama

Üks kõige levinumaid sissekasvanud varbaküünte põhjuseid on nende vale lõikamine. Kuidas see õige siis välja näeb? Lihtne: lõika oma küüned sirgeks, mitte lühikeseks. Lühikesed, kõverad küüned kipuvad sisse kasvama.

Leidsid need imelised hea hinnaga kingad, kuid sinu number oli ära ostetud? Ja sa ostsidki ära selle pisema numbri, sest ei suutnud neid poodi jätta? On vast kõigil juhtunud kunagi. Kuid liiga kitsad või väiksed jalanõud hakkavad küünt naha sisse suruma.

Juhtub – kas kukkus miskit varba peale või lõid ise vastu kapinurka ära. Vigastatud küüned on altimad sisse kasvama, sest kui need ära tulevad, peab uus küüs omale uut kasvuteed rajama hakkama ja see võib olla üks konarlik tee.