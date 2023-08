Ootamatu põhjus, miks Beyonce igale reisile kastitäie prill-laudu kaasa võtab

Tähelepanelikule fännile jäi Beyonce’i tuuri lavataguseid fotosid vaadates silma, et ühe musta kasti peal on silt «prill-lauad». Talle hakkas salapärane karp nalja tegema ning fänn otsustas uurida, mille pärast Beyonce maailmaturneel prill-laudu kaasas kannab.

Selgus, et naise meeskonnal on ülesanne tagada, et superstaar ei istuks kunagi prill-laual, mida keegi teine ​​on varem kasutanud. «Beyonce on täielik eliit: pole midagi, mida talle ei võimaldaks, kas või personaalseid prill-laudu,» avaldas üks meeskonnaliige.

Meeskond tunnistas, et selle kentsaka reegliga naise nõudmised ei lõppe. Näiteks on teada, et kümme aastat tagasi nõudis naine, et kogu tema meeskond kannaks ainult puuvillasest materjalist riideid, tooks talle kindlal temperatuuril vett ja serveeriks seda 700 eurot maksvate kõrtega. Samuti palus Beyonce, et tema joogi sisse pandav jää oleks käsitsi jääpallideks nikerdatud.