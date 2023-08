Mehed, kes abielluvad selle iseloomujoonega naisega, on tervemad

Ideaalis peaks abielu kestma kogu elu, nii et siin on palju asju, mida kaaluda. 2016. aasta uuring, mille viis läbi dr Lawrence Whalley Aberdeeni ülikoolist, on muutnud elukaaslase otsimise veelgi keerulisemaks – aga ainult meeste jaoks. Tema uuringud näitavad, et meestel, kes abielluvad intelligentsete naistega, on väiksem tõenäosus Alzheimeri tõve tekkeks.

Dr Whalley juhib tähelepanu sellele, et intelligentne vestlus ja aju stimuleerivad tegevused hoiavad degeneratiivset tõve eemal, kirjutab YourTango.

Ka suuhügieenil on oma roll mängida Alzheimeri tõvest pääsemisel. Jaapani teadlased leidsid, et igemehaigused ja hammaste kaotus on seotud hipokampuse kahanemisega. See mäluga seotud ajupiirkond on Alzheimeri tõvega patsientidel sageli kahjustatud.