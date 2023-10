UURING PALJASTAB ⟩ Me ei naera enam nii palju. Kui palju peaksime aga iga päev naerma?

Uuring, mis võttis fookuse alla küsimuse, kas lapsed naeravad täiskasvanutest olulisel määral rohkem, leidis, et veel mõned aastad tagasi naersid täiskasvanud inimesed keskmiselt 18 minutit päevas, nüüd on see aga vähenenud kuuele minutile ehk umbes 15 korda päevas, vahendab Times of India. Lapsed see-eest naeravad 300–400 korda päevas. Otsides rohkem võimalusi huumori ja naeru jaoks, saame parandada oma emotsionaalset tervist, tugevdada suhteid, leida suuremat õnne ja isegi lisada oma elule aastaid.