VIDEO ⟩ Rannas poseeriv modell sai hiljem pilte vaadates suure üllatuse

Ehkki modell on imeilus, nihkub tähelepanu kiiresti taustale, kus kõhukas ja väga rõõmsa näoga härrasmees jalutab veest välja. Mendonca on öelnud: «Ma lihtsalt loodan, et inimesed ei sõima teda ja teavad, et see video on postitatud lihtsalt sellepärast, et see ilus, armas mees ei teadnud, et ta mu fotosessiooni taustale jääb.»