RIKUTUD PIDU ⟩ Naine paljastas oma õe pulmas pruudi suurima saladuse

Postituse kirjutanud jahmunud naine selgitas, et ta käis juunis oma poiss-sõbra nõbu pulmas ning ta nägi seal enneolematut juhtumit. Ta jagas, et pulm algas hästi, kuid ta kuulis jutte, et pulmale eelnenud pruudipeol oli aset leidnud suur tüli ning sellest tekkisid suured probleemid pruudi vanema õega, kirjutab Tyla.

Redditis lugu jaganud naine väitis, et pruutneitsiks olnud õde polnud rahul sellega, et tema ei olnud oma noorema õe suurel päeval tähelepanu keskpunktis. Küllap otsustas vihane õde pruudile kätte maksta ning kui oli aeg tema kõneks, paljastas ta õe suurima saladuse.

Naise sõnul alustas õde oma kõnet, öeldes, et nad on päeva jooksul juba piisavalt palju pruudist rääkinud ja nüüd võiks selle lõpetada. Seejärel avalikustas ta, et pruut on rase. Olukorra tegi veelgi hullemaks asjaolu, et naine polnud oma lapseootusest veel paljudele inimestele rääkinud ning isegi naise vanemad polnud sellest teadlikud. Sotsiaalmeediasse kirjutanud naine meenutas, et kui õde ütles, et ta ei jõua lapsega kohtumist ära oodata, siis jäi terve ruum väga vaikseks.

Pruut oli selleks hetkeks vaid natuke rohkem kui kuu aega lapseootel ja õe paljastus tekitas naisele palju meelehärmi. Külalise sõnul oli peo meeleolu pärast šokeerivat kõnet väga veider ja ebamugav. Ka teiste arvates oli õe käitumine väga ebaviisakas ja paljud kohalolijad ütlesid, et enamasti räägitakse rasedusest alles teisel trimestril, sest enne seda võib rasedus kergemini katkeda.