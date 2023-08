ETTEVAATUST ⟩ 7 asja, mida ei tohiks äsja lahutatud naisele öelda

Lahutamine on üks stressi tekitavamaid asju elus. See on vaimselt ja emotsionaalselt raske aeg ja pole vaja, et teised inimesed näiteks valesid asju öeldes olukorra hullemaks teeksid. Sageli juhtub see aga sellepärast, et inimesed on mõtlematud, rumalad või õelad, vahendab Huffpost.