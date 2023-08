KUMB ON KUMB? ⟩ 16 aastase vanusevahega emal ja tütrel on võimatu vahet teha

«Kui teie ja teie lapse vahe on vaid 16 aastat, võiksite tegelikult olla ka õed,» kirjutas Heather TikToki klipi ülaosas. Kommentaaride osa täitus peaaegu kohe inimestega, kes väitsid, et nad ei saa aru, kes on kes.

«Tõsiselt, kes on ema?! Ükskõik kumb, teil on hämmastavad geenid!!!» kirjutas üks.

«Ainus põhjus, miks ma arvan, et tütar on vasakul, on keele välja ajamine ja lõpus jalalöök,» tunnistas teine. «Muidu ei saaks öelda.»

Duo sarnasus on veelgi uskumatum, kui arvestada, et Heather ei ole Jordyni bioloogiline ema. 15-aastane Jordyn on ise öelnud: «Fakt, et see naine kohtus minuga, kasvatas mind ja armastab mind tingimusteta, kuigi ta mind ei sünnitanud, näitab mulle, et Jumalal oli plaan.»

«Ta ei pidanud olema minu ema, ta tegi selle valiku ja on andnud endast kõik, et olla parim ema, keda ma oleksin kunagi tahtnud. Ma armastan sind, ema.»