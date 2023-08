HEA UUDIS ⟩ Inimestel, kes armastavad seda toitu, on särtsakam suguelu

Tutvumissait Skout korraldas küsitluse oma grillitud juustu armastavate liikmete seas ja leidis, et neil on parem armuelu kui neil, kes värisevad jumala ühe kauneima loomingu ees. 4600 inimese seas läbi viidud küsitluses selgus, et 73 protsenti grillitud juustu armastajatest seksivad vähemalt korra kuus (63 protsendil juustuvihkajatest oli sama tulemus ette näidata). Ja 32 protsenti grillitud juustu sõpradest on vähemalt kuus korda kuus intiimsed (võrreldes 27 protsendiga, mis oli neil, kes juustu ei söö).

Kuid head uudised ei piirdu sellega. Selgus, et juustufännid on ka heldemad. 81 protsenti küsitletud grillitud juustu fännidest on annetanud raha, toitu või tegutsenud heategevusorganisatsioonis, vahendab YourTango.