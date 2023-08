Pappkarbi sisse raha kogunud pensionär leidis eest ootamatu vaatepildi

The Straits Times'i andmetel kogus naine pappkarbi sisse 30 tuhat Malaisia ​​ringit (umbes 6052 eurot). Ta säästis raha selleks, et järgmisel aastal palverännakule minna.

Kui naine ühel hetkel karpi vaatas, leidis ta, et tema säästud on muutunud auklikuks. Enim säilinud rahatähed viidi panka ja need oli võimalik veel päästa, kuid suuremast osast varandusest jäi naine kahjuks ilma.