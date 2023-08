Margot Robbie avaldas, kuidas tehakse filmides suudlusstseene

Kaluuya tunnistas aga, et sai hakkama faux pas’ga, kui torkas suudlusstseeni ajal kolleegile keele suhu. «See on etiketi vastu eksimine, aga ma ei teadnud seda. Ma lihtsalt tegin seda, sest mõtlesin, et nii paistab see realistlikum. Ja siis keegi ütles mulle, et sa paned keele suhu ainult siis, kui keegi sulle meeldib.»

Robbie tunnistas ka, et «Wall Streeti hundi» suudlusstseenide filmimiseks kulus 17 tundi – ja see polnud sugugi seksikas. «Kõik mu sõbrannad usutlesid mind, et kas Leonardo DiCaprio on hea suudleja. Ütlesin neile, et tean vaid seda, et tema ekraanisuudlemine on suurepärane. Siis nad ärritusid ja nõudsid, et ütle, et see oli romantiline ja ilutulestik sähvis. Kuid seal ei olnud midagi. Sa teed võtteid 17 tundi ja see on lihtsalt palav ja higine.»