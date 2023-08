LIIGA ILUS? ⟩ See saatuslik viga kohtinguäpis peletab naised eemale

«Kohtingurakenduste populaarsus on viimastel aastatel mühinal kasvanud ja need toetuvad suuresti piltidele,» ütles professor Markus Appel Wurzburgi ülikoolist. Professori sõnul võib see teadmine mõnedes netikasutajates stressi tekitada ja viia koguni fototöötlusprogrammide kasutamiseni, et endast internetis parem mulje jätta. Siiski tasub teada, et naised tuvastavad pilditöötluse hõlpsamini kui mehed ja see võib neis kahtlusi tekitama hakata.