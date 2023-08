Mõne lapse puhul tundub lasteaeda jäämine aga hingepõhjani raputavat. Kui vanem pöörab väikesele selja, võib lapse nutt olla lausa hüsteeriline. Mida väiksem laps, seda segasem võib tunduda naasmine igapäevaellu. Kui lapsel on varem lasteaias käimisega mälestus, et vanemad on tööpäeva hommikuti närvilised ja pahurad, on täiesti normaalne, et laps reageerib olukorrale nutmisega. Loomulikult mängib rolli ka lasteaed, üsna sageli nutab laps just siis, kui ta alustab uues kohas.