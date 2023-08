ETTEVAATUST ⟩ See eestlaste seas populaarne spordiala võib kahekordistada nahavähi riski

Austraalias läbi viidud uuring näitas, et enam kui 25 protsenti kohalikest golfimängijatest põeb nahavähki, võrreldes seitsme protsendiga kogu elanikkonnast. Tulemused viitavad sellele, et golfimängijatel on risk nahavähki haigestuda 2,4 korda suurem.