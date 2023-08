Juhtum leidis aset 2002. aastal, kui ohver oli 16-aastane. Kohtudokumentide kohaselt kannatab ta autismi ja Downi sündroomi all. Seetõttu vastas tema toonane arengutase 12-aastase lapse omale, vahendab CNN . Naise sõnul kuriarvitas Black teda Jeffrey Epsteini New Yorki kodus.

Kohtumise korraldaja oli Jeffrey Epstein, keda süüdistati alaealiste tüdrukute seksuaalse ärakasutamisega tegeleva kuritegeliku võrgustiku loomises. Ohver toodi New Yorki ja hagi kohaselt kästi tal teha Blackile sama massaaži, mida ta oli eelnevalt pidanud tegema Jeffrey Epsteinile. See tähendas, et ta pidi end Blacki ees alasti võtma ja temaga seksima.