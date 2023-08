USKUMATU ⟩ Uus trend on bikiinid, mida selga ei pandagi

Pekingit kimbutavad rekordiliselt kuumad ilmad: õhutemperatuur on linnas tõusnud üle 35 kraadi ja mõnes teises Aasia riigis koguni 80 kraadini. Kohalikud ja turistid on võtnud kasutusele kaasaskantavad ventilaatorid ja kannavad põletuste vältimiseks katvamaid riideid. Kohalikul turul on müüki paisatud koguni mütsid, millel on sisseehitatud õhupuhur.