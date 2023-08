HALB ÜLLATUS ⟩ 75 kilo alla võtnud naine tundis rõõmu asemel šokki

27-aastane Kimberly on kaotanud toitumise jälgimise ja trenni abil kahe aastaga üle 75 kilo. TikTokis on ta oma teekonda ka jaganud. Ta on iseenda üle uskumatult uhke. Hiljutises videos ütles ta: «Tähistame KAHT AASTAT alates sellest pildist, mis pani mind oma elu muutma. On raske vaadata seda tüdrukut esimesel pildil, aga ma tean, et ta oleks NII UHKE, et me oma terviseteekonnaga seekord hakkama saime. Pärast seda, kui mul asi ikka ja jälle ebaõnnestus, alustasin uuesti ja uuesti, ning olen tänulik, et leidsin vaimse jõu, et see kuradi asi lõpuks ära teha!»