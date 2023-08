LIIGA KÕRGED NÕUDMISED? ⟩ Naine on «asjatanud» ligi tuhande mehega, kuid ükski neist ei vasta tema 8. tingimusele

Claire jumaldas meest ja oli kindel, et on oma õige leidnud. Kuid siis tekkisid tal teravad kahtlused, et mees polegi nii romantiline, kui paistab. Vahel tundus naisele, et James teeb endast kõik oleneva, et naisele meeldida, selle asemel, et seda tõsiselt mõelda. Siis läks naine mehest paar korda lahku, et teda proovile panna, eesmärgiga teada saada, kas mees on temasse nii armunud nagu ta algul väitis.

James tegi kõike, et teda tagasi saada — kingitused, luuletused ja lilled, mida naine muidugi kõike jumaldas.

Suurejooneline abieluettepanek

Pooleteise aasta pärast nad kihlusid. See oli aastavahetusel, kui Claire esines. Ta oli parasjagu lugemas numbreid südaööni, kui mees astus lavale ja langes ühele põlvele. Claire'i üllatas mehepoolne tegu, millele ta ütles selge «jah».

Pärast suurejoonelist ettepanekut tundis naine, et James peab teda enesestmõistetavaks ega pinguta tema jaoks nii palju. «Mulle tundus, et ta vajab uut testi.» Mees hoiatas sellepeale, et ta ei suuda seda enam taluda. Ei möödunud kaua, kui mees läks ise ära.

Claire tunnistab, et ta oli ebaküps ning see oli lapsik ja tobe käitumine, kuid usub, et on ainult üks tõeline armastus ja kui see oleks olnud see, siis nad oleksid praegugi koos.

Kas tegu on ikka õige härrasmehega?