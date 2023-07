Hertsoginna Meghan on avalikkuse eest taandunud ja tal on selleks eriline põhjus

Prints Harry abikaasa hertsoginna Meghan on sel aastal avalikkusest selgelt distantseerunud. Arvatakse, et ta on rambivalgusest taandunud, et keskenduda oma kaubamärgi taaskäivitamisele. Samuti on paar hakanud ühisprojektide asemel kujundama oma individuaalseid kaubamärke. Liikunud on ka kuulujutud, et Meghani ja Harry abielu on karidel, kuid nende lähikondlased eitavad seda kategooriliselt.