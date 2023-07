Sarah Jessica Parker paljastab toidud, mis aitavad tal kaunist figuuri säilitada

Salatid on ühed tervislikumad ja toitvamad vahepalad, kuid kui tahta neid süües kaunist figuuri säilitada, tuleks lisada salatitesse proteiini ning hoida tagasi kalorirohke salatikastmega. Sarah Jessica Parker on avaldanud, et tema vaieldamatu lemmiksalat sisaldab grillkana, oliive, kurki, tomatit, jalapenot ja sibulat. Toitumisekspert Erin Davise sõnul tasub lisada salatisse rohkelt tumedavärvilisi lehtköögivilju, sest need sisaldavad palju erinevaid fütotoitaineid, vitamiine ja mineraale, sealhulgas B-vitamiini, mis on ainevahetuse jaoks olulised.