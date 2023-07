HEA TEADA ⟩ Nende lihtsate nippidega püsivad juuksed kauem puhtad

Šampooni valides tasub silmas pidada, et selle koostises ei oleks sulfaate, sest sulfaadivabad juuksehooldustooted aitavad juuksed kauem puhtana hoida, on öelnud juuksespetsialist Kerry Yates. Sulfaadid on tugevatoimelised ained ja võivad peanaha mikrobioomi kahjustada. Sellest tulenevalt võib juuste õlitootmine tasakaalust välja minna ehk juuksed võivad kiiremini mustaks saada. Kuivade juuste puhul tasub eelistada toitvat šampooni, õhemate juuste korral see-eest volüümi andvat šampooni.

Mis puudutab palsamit, on hea mõte kasutada juustes kergemat palsamit ja juukseotstes toitvamat palsamit. Sealjuures on soovituslik kasutada looduslike koostisosadega palsamit, mis niisutab juukseid ja ei lase neil liiga kiirelt kuivaks muutuda. Juuksestilisti sõnul võib alati lisada enda juuksehooldusrutiini ka juuksemaski, et juukseotsi niisutada, kuid soovides juukseid harvemini pesta on kerge palsam parim valik.