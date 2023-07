MEHE PIHTIMUS ⟩ «Kavatsen enda tulevase abikaasa tüdrukuteõhtu ära rikkuda, sest ma ei usalda teda»

«Meil on naisega pulmad tulemas, kuid ta peab enne sõbrannadega tüdrukuteõhtu,» alustas 30-aastane mees enda lugu. Mehele on tüdrukuteõhtu aga pinnuks silmas, sest ta kardab, et tulevane abikaasa ei jää talle selle õhtu jooksul lojaalseks. Nüüd on mehel plaanis naise ja tema sõbrannade pidu saboteerida.