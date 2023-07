UUED KASVAVAD OHUD ⟩ Miks ei tohiks oma lapsest pilte sotsiaalmeediasse postitada?

Tehisintellektiga (AI) kaasnevad ohud

Täiendavat ohtu kujutavad süvavõltsingud (inglise keeles deepfake) ehk AI abil loodud manipuleeriv sisu. See tähendab seda, et lapse nägu saab asendada ükskõik mis näitleja või teise inimesega ning kasutada ükskõik mis sisu tootmisel. Süvavõltsingut on äärmiselt keeruline tuvastada, kuna programmid suudavad ülitabavalt asendada inimese näo teisega ning panna neid ütlema või tegema asju ilma meie teadmata.

Digitaalne inimrööv

Digitaalne inimrööv on teatud tüüpi identiteedivargus. See juhtub siis, kui keegi inimene kasutab lapsest sotsiaalmeediasse juba postitatud pilte ning paneb neile uued nimed ja identiteedid, väites sageli lapse enda omaks. Viimastel aastatel on selle kohta palju näiteid, sealhulgas 2015. aasta juhtum, kus võõras mees kasutas ühe blogija Facebooki lehelt pilti naise 18-kuusest lapsest ning postitas selle omakorda enda sotsiaalmeediasse, väites et tegemist on tema enda pojaga.