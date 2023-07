MEHE MURE ⟩ «Soovisin nooremat naist, kuid ta tegi mind täiesti lolliks»

Paar kohtus kümne aasta eest internetis ning on nüüdseks kaheksa aastat abielus olnud. «Kui ta mulle kirjutas, ei suutnud ma oma silmi uskuda. Ta nägi välja nagu modell, samal ajal kui mina olin tavaline kiilakas mees,» rääkis 52-aastane mees. Ta ei uskunud, et ükski noor kaunitar temasse nii ära armuda võiks, ometigi oli naine uude silmarõõmu täielikult kiindunud.

Naise sõnul rääkis temast mitukümmend aastat vanema mehe kasuks asjaolu, et nad oskavad naistega väärikamalt ümber käia. Mehe sõbrad hoiatasid see-eest kohe alguses, et naist võib huvitada ainult mehe palganumber. «Pärast mõnda aega vestlemist maksin tema reisi kinni ja ta tuli mulle külla,» avaldas mees.

Kirglikust esmakohtumisest sai kooselu, millele järgnesid peagi ka pulmad. Esimesel aastal sujus kõik ladusalt, kuid teisel abielus oldud aastal hakkas naine leidma põhjuseid kodust lahkumiseks. Mehes tekitasid naise sagedased lahkumised küsimusi ja ta hakkas naisel silma peal hoidma. Selgus, et naine kohtub enda abikaasa selja taga ühe noorema inglasest mehega ning tutvus temaga juba pikka aega tagasi. Naine väidab samal ajal, et armastab ka enda abikaasat väga.

Psühholoog vastab: «Igas vanuses inimesed võivad petta, nii et see, et ta on noorem, pole tegelikult probleem. Oluline on see, kas suudate oma suhtes usalduse taastada.