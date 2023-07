NELI AASTAT KADUNUD KUI VITS VETTE ⟩ Endast ise politseile märku andnud tüdruku juurdluse käigus ilmnesid uued asjaolud

Viimastel päevadel on Internetti raputanud uudis 18-aastasest ameeriklannast Alicia Navarrost, kes neli aastat tagasi, vaid mõned päevad enne 15-aastaseks saamist, jooksis kodust ära, jättes emale kirja: «Ma jooksin minema. Ma tulen tagasi, ma vannun. Vabandust.» Nüüd neli aastat hiljem ilmus ta 2000 kilomeetri kaugusel oma kodust Arizonas Kanada piiriääres asuvas Montana väikelinnas politseijaoskonda ning tutvustas end kadunud teismelisena. Tüdruku tervislikseisund on korras. Samuti väitis Alicia, et selle aja jooksul ei teinud talle keegi viga.

Glendale'i politsei juhtivuurija leitnant Scott Waite ütles, et nad uurivad kõiki võimalikke stsenaariume, mis võisid Alicia kadumiseni viia, sealhulgas inimröövi. Leitnant Waite ütles: «Nii palju kui me tahaksime öelda, et see on juurdluse lõpp, siis me teame, et see on alles algus.»