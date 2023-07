Parameedik hoiatab: väikestele lastele ei tohiks ilmaski vahukomme anda

See maius on tema sõnul tõeline lämbumisoht väikestele lastele. Ta postitas Instagrami ja TikTokki klipi, et näidata, kuidas kleepuvad maiuspalad võivad kergesti väikelapse kurku kinni jääda. Videos on kasutatud plasttoru, mis kujutab hingetoru.

Nikki kasutab viinamarja ja paneb selle kõigepealt torusse, mille ta seejärel paari hoobiga hõlpsasti välja saab. See on Heimlichi võtte simulatsioon. Aga kui ta paneb vahukommi torusse, jääb see kohe kinni. Kleepuv komm ei liigu isegi siis, kui ta lööb toru pihta mitu korda kõvasti.

This is why marshmallows are such a high risk choking food 👆 You can modify marshmallows to make them safer by cutting them into smaller pieces or swap out for mini marshmallows instead 💜 Modifying foods is a great way to make foods safer for your little one. Is there a food you'd like to see me prepare? Comment below and let me know 🍎 🍌

Ta selgitas: «Sellepärast ongi vahukommid nii suur lämbumisoht ja sellepärast ma ei annaks neid alla viieaastastele lastele. Oma kuju tõttu võivad nad täielikult blokeerida kogu hingamistee.»